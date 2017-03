Regio donderdag, 9 maart 2017

Yolanda heeft alles over voor 'Expeditie Robinson' Groningen - Als de makers van het tv-programma Expeditie Robinson verstandig zijn, nemen ze Yolanda Schoo (26) in juni mee naar een onbewoond eiland. ,,Als ik nu niet mee mag, probeer ik het elk jaar weer tot ik in het bejaardenhuis zit." Voor het eerst sinds jaren mogen dit jaar ook vier onbekende Nederlanders meedoen aan de uitputtingsslag tussen zestien mensen op een onbewoond eiland. Schoo, in het dagelijks leven arts-assistent op de afdeling intensive care van het MCL, heeft er alles voor over om een van die vier te zijn, zegt ze beslist. Al vanaf de eerste uitzending in 2000 zat de toen tienjarige Schoo aan de buis gekluisterd. ,,Vooral als het uithoudingsvermogen van de kandidaten met proeven werd getest liepen de kriebels over mijn lijf." Ze bouwde al jong aan haar conditie door als bezorgster in weer en wind het Friesch Dagblad in Sint Annaparochie rond te brengen. Het leven op een onbewoond eiland zit haar als gegoten, denkt ze. ,,Ik hou van survivalen, heb jarenlang wedstrijd gezwommen, ga vaak op bootcamp en ben superfanatiek bij spelletjes. Ik reis veel en pak dan nooit een hotel, maar leef dan zo basic mogelijk. Vijf weken op zo'n eiland geeft je een gevoel terug te gaan in de tijd, overleven van wat de natuur je biedt. Dat lijkt me fantastisch." De concurrentie is echter hevig gezien de reeks filmpjes op de website waar kandidaten zich presenteren en waar op ze gestemd kan worden. De vijftig met de meeste stemmen en vijftig door de programmamakers gekozen enthousiastelingen mogen in april naar een voorselectie. Daarna wordt bekend wie van die groep later dit jaar vijf weken naar een onbewoond eiland mag om de krachten te meten met vijftien andere kandidaten. Lees het hele artikel in de papieren krant van 9 maart 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties