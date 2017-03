Regio donderdag, 9 maart 2017

Leeuwarden is rond 2030 aardgasvrij Leeuwarden - Tussen 2030 en 2035 zijn alle woningen in Leeuwarden aardgasvrij. Dat verwacht wethouder Isabelle Diks, die gisteren in Utrecht de Green Deal voor gasloze wijken ondertekende. Deze afspraak tussen het ministerie van Economische Zaken, gemeenten, provincies en netbeheerders is een eerste stap om de Nederlandse woningen en gebouwen uiterlijk in 2050 van het gas af te krijgen. In Leeuwarden kan het volgens Diks echter sneller. Met welke wijk er begonnen gaat worden is nog niet zeker. ,,Met de nieuwbouwwijken die net zijn gebouwd of worden gebouwd zitten we al rond de tweeduizend gasloze huizen. In oudere wijken is het een veel lastiger verhaal. Het slimste lijkt om te beginnen met die wijken waar de gasleidingen aan vervanging toe zijn. We hebben daar overleg over met netbeheerder Alliander. Maar voordat je de hele infrastructuur uit de grond trekt moeten we ook bekijken of groengas als alternatief kan worden gebruikt." Volgens Diks is het wel zaak dat bij mensen het besef doorbreekt dat wie nu een nieuwe gasketel koopt, deze niet helemaal zal opgebruiken. ,,Weinig mensen zijn er nog mee bezig. Het is niet zo dat morgen het gas eraf gaat, maar een woning met gas gaat echt verdwijnen." Naast Leeuwarden zetten nog 29 andere gemeenten, twaalf provincies en netbeheerders hun handtekening onder de Green Deal. Tot voor kort waren gemeenten wettelijk verplicht huizen te voorzien van een gasaansluiting. Om van het CO2 producerende fossiele gas af te raken is dat vanaf 2018 vervangen door een verplichte warmteaansluiting. Ook gemeenten die deze Green Deal niet hebben ondertekend zullen stappen gaan zetten om het gas uit te faseren. De ondertekenaars worden echter ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties