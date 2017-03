Regio donderdag, 9 maart 2017

Folsgare wil niet tegen Hemmen III aankijken

Sneek - Met een ontwikkeling van bedrijventerrein Hemmen III bij Sneek, zal de bebouwing naar het dorp Folsgare toegroeien. Het dorp is in principe geen tegenstander van de uitbreiding, meldt Bonne van der Valk, voorzitter van Doarpsbelang Folsgeare. ,,Maar we hebben wel zorgen over de bufferzone. Die is breed genoeg, maar er moet een goede invulling voor komen. We willen niet tegen beton aankijken. Dat moet mooi gecamoufleerd worden."

Het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân zet vol in op de ontwikkeling van bedrijventerrein Hemmen III bij Sneek. Daarmee wil het college inspelen op een groeiende vraag naar bedrijventerreinen in de stad.

Súdwest-Fryslân kijkt al langer naar uitbreiding van het aantal hectares bedrijfsgrond in Sneek. Ook een veld bij Ysbrechtum en het land bij het crematorium van Sneek waren in beeld. Ontwikkeling van Hemmen III werd lange tijd te duur geacht. Dat Hemmen III nu toch de voorkeur heeft, heeft volgens wethouder Maarten Offinga meerdere redenen. ,,De raad heeft zich duidelijk uitgesproken tegen een bedrijventerrein bij Ysbrechtum. Die locatie zag het college ook meer als tussenoplossing. We kiezen er nu voor om het in een keer goed aan te pakken."

Andere locaties zijn volgens de gemeente te klein. De aanleg van het bedrijventerrein kan Sneek volgens Offinga ruim vijfhonderd banen opleveren.

Lees het hele artikel in de papieren krant van 9 maart 2017

Reacties: