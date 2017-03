Regio donderdag, 9 maart 2017

Vogels en vleermuizen houden sloop huizen Doniaweg Hallum tegen Hallum - Huismussen, vleermuizen en zwaluwen zorgen ervoor dat de sloop van veertien woningen aan de Doniaweg in Hallum voorlopig stil ligt. Maar de tijd begint te dringen, want er moet wel vóór 15 maart een oplossing zijn. Dan begint het broedseizoen en mogen de vogels niet meer gestoord worden. Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau FaunaX heeft vastgesteld dat in en rond de woningen tientallen huismussen en gierzwaluwen een verblijfplaats hebben, samen met dwergvleermuizen en een van de grootste vleermuizen in Nederland, de laatvlieger. Van de 22 gevonden verblijfplaatsen van mussen moet op minder dan tweehonderd meter het dubbele aantal gecompenseerd worden, voor de zwaluwen geldt wettelijk een factor vijf en van de aangetroffen vleermuizen moeten nu vier keer zo veel verblijfplaatsen worden gecreëerd, vóórdat de slopers los kunnen. De veertien huizen moeten worden gesloopt om bedrijven aan de Doniaweg meer ruimte te geven. De bewoners werden uitgekocht en hebben inmiddels een ander huis. De hele operatie kost vijf miljoen euro. De gemeente betaalt een miljoen, de betrokken bedrijven dragen bij en de provincie zegde 3,5 miljoen euro toe. Het was de bedoeling dat meteen na de winter begonnen zou worden met de sloop. Er is ook wel een begin gemaakt met voorbereidingen en asbestverwijdering. Het afbreken van de acht rode huizen aan de zuidwestkant van de Doniaweg mag doorgaan, maar zolang voor de vogels en vleermuizen bij de zes huizen aan de andere kant van de weg geen 'vervangende woonruimte' is, ligt het werk stil. Lees het hele artikel in de papieren krant van 9 maart 2017

