donderdag, 9 maart 2017

Fosfaatregels aangepast voor vetweiders Leeuwarden - Voor enkele groepen veehouderijbedrijven met rundvee die zwaar gedupeerd zijn door de invoering van landelijke fosfaatreductiemaatregelen, wordt gewerkt aan aanpassing van de regels. Dat zegt Andries Kingma, vicevoorzitter van branchevereniging Vee & Logistiek en voorzitter van de veemarkt in Leeuwarden. Volgens Kingma gaat het in ieder geval om drie soorten bedrijven: vetweiders (boeren die afgedankte melkkoeien overnemen en ze vetmesten voor de slacht), opfokbedrijven en ondernemers die op hun bedrijf dieren verzamelen. Al deze bedrijven hebben in een jaar verschillende hoeveelheden vee in bezit, en met de invoering van peildatum 15 december 2016 wordt volgens Kingma een groot deel onevenredig gedupeerd. Bedrijven die op de peildatum geen of weinig vee hadden, mogen daardoor ook dit jaar weinig vee houden. ,,Er is in de regelgeving verschil gemaakt tussen bedrijven met melkvee en bedrijven met niet-melkleverende dieren. Voor die laatste groep komen wij nu in actie." Voor de melkveehouderijen geldt een peildatum van 2 juli 2015. De kwestie van de gedupeerde veehouderijsectoren kwam eind vorige maand in het nieuws nadat vetweiders aangaven dit jaar te moeten stoppen met hun activiteiten in verband met de nieuwe regels. Hun vee gaat na het weideseizoen naar de slacht, zodat er op 15 december nauwelijks vee op het bedrijf was. Lees het hele artikel in de papieren krant van 9 maart 2017

