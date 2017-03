Regio woensdag, 8 maart 2017

Fries bedrijf door de overheid gedupeerd

Boijl - Het Friese bedrijf Solaroilsystems uit Boijl is volgens directeur Hein Aberson vijf jaar geleden in grote financiŽle problemen gekomen door toedoen van de Nederlandse overheid.

Het familiebedrijf in koolzaadolie had in 2003 van de toenmalige staatssecretaris van FinanciŽn Wouter Bos vrijstelling van accijns gekregen om koolzaadolie verder tot biobrandstof te ontwikkelen. Voorwaarde was dat er niet meer dan 3,5 miljoen liter olie per jaar werd geproduceerd, maximaal 350 dieselmotoren van trekkers, trucks en auto‚Äôs werden aangepast voor de biobrandstof PPO (Pure Plantaardige Olie) en de Europese Unie (EU) die vrijstelling goedkeurde.

Zo’n vrijstelling was volgens Aberson nodig om een goede infrastructuur voor de biobrandstof van koolzaad op te bouwen. ,,Die accijns lag, exclusief btw, rond de 45 tot 48 cent per liter. Het was aan de pomp tien cent per liter goedkoper dan diesel. Daarmee konden de kosten van de aanpassing van de dieselvoertuigen worden gedekt."

Verlopen

In 2010 verliep de vrijstelling en vroeg het bedrijf bij het ministerie een verlenging aan. In februari 2011 meldde Frans Weekers, die toen staatssecretaris van FinanciŽn was, de Tweede Kamer dat de Europese Commissie die vrijstelling had geweigerd. Ook had het bedrijf volgens hem te weinig olie geproduceerd en een te gering aantal voertuigen omgebouwd.

,,Dat argument deugde niet", stelt Aberson. ,,We waren door FinanciŽn gebonden aan maxima en daar hadden we ons keurig aan gehouden."

De mededeling van de staatssecretaris betekende grote financiŽle problemen voor Solaroilsystems. Zo ging de voor het PPO-project gebouwde Noord-Nederlandse Oliemolen failliet.

Aberson en zijn zoon Ron, die mede-eigenaar was, legden zich met pijn in het hart bij het overheidsbesluit neer. Tot twee jaar geleden een Belgisch biobrandstofbedrijf vroeg of ze tijdelijk aan hen PPO konden leveren omdat hun oliemolen werd gereviseerd. Aberson vertelde de Belgen dat ze met hun activiteiten waren gestopt omdat de accijnsvrijstelling door de Europese Commissie was geweigerd. De zuiderburen reageerden verbaasd. Zij hadden van Europa wel groen licht gekregen voor een nieuwe periode van accijnsvrijstellingen.

,,Dat was voor ons aanleiding bij de EU te vragen hoe het precies zat", vertelt Aberson. ,,En toen hoorden we dat niet de Europese Commissie dwars lag maar dat het ministerie de aanvraag tot goedkeuring zelf had ingetrokken."

Volgens Aberson is daarmee niet alleen het bedrijf zwaar gedupeerd maar is ook de Tweede Kamer door de staatssecretaris voorgelogen. ,,Dat is toch een doodzonde in onze democratie."

Brieven

De Abersons gaan nu bij diverse instanties verhaal halen. Zo gaat er een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer en de ombudsman en worden er gerechtelijke stappen ondernomen. ,,We zitten door deze maatregel nog steeds met hoge schulden, die wij met veel moeite afbetalen. Schadeloosstelling en nieuwe accijnsvrijstelling is het minste wat we eisen. We voelen ons door de overheid in de steek gelaten. Die hoort haar burgers te beschermen, en niet in de problemen te brengen."

Het ministerie van FinanciŽn kon niet op de kwestie ingaan. ,,We hebben een brief van de heer Aberson gekregen die we eerst willen beantwoorden voordat we met een reactie komen", aldus een woordvoerster.

