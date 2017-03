Economie woensdag, 8 maart 2017

Overstap naar biologisch boeren kan ook hier goed uitpakken Leeuwarden - Biologische landbouw is dan wel beter voor het milieu, maar men vreest lagere opbrengsten en banenverlies. Uit onderzoek blijkt dat de overstap in KroatiŽ en WalloniŽ goed heeft uitgepakt. Nu volgt onderzoek in Nederland. WalloniŽ en KroatiŽ zouden profiteren van een uitbreiding van biologische landbouw. Dat blijkt uit onderzoeken van de Nederlands-Kroatische landbouwingenieur Darko Znaor. Zijn proefschrift over een omschakeling naar biologische landbouw in KroatiŽ uit 2008 was een inspiratiebron voor Martien Lankester van adviesbureau Avalon uit Wommels om een breed onderzoek naar de effecten van uitbreiding van de biologische landbouw in het Noorden op te zetten. De noordelijke provincies gaven daar onlangs groen licht voor. Volgens Znaor, een van de experts van Avalon, blijkt uit veel onderzoeken dat biologische landbouw beter is voor het milieu. Maar tegelijk wordt gevreesd voor lagere opbrengsten, banenverlies en uiteindelijk een verzwakking van de economie. Als echter de maatschappelijke kosten van de gangbare landbouw in de som worden betrokken, heeft een overstap naar biologische landbouw geen nadelige gevolgen voor de economie. Znaor keek in zijn studie niet alleen naar het boeren zelf, maar ook naar zaken als energieverbruik, agrarische toeleveringsbedrijven, onderzoek, onderwijs en diensten. Van de economische meerwaarde die de landbouwsector opleverde, trok hij de milieukosten en publieke investeringen af. Met dit totaalplaatje als uitgangspunt levert een totale overstap op biologische landbouw KroatiŽ een hogere economische waarde op. Ook met een 15 procent lagere oogst dan de gangbare, brengt de biologische landbouw netto net zoveel op. Gemengd Nu is volgens Lankester de Kroatische situatie niet een op een naar de Nederlandse te vertalen. Zo kent het land veel kleine, vaak gemengde, landbouwbedrijven. Ook wordt daar veel meer naar de bestrijdingsmiddelen en kunstmest gegrepen om de oogst op te peppen. Maar Znoar heeft onlangs een vergelijkbaar onderzoek in het Belgische WalloniŽ gedaan. ,,De situatie in dat gebied heeft meer overeenkomsten met de Nederlandse situatie", stelt Lankester. De voorlopige uitkomsten uit dat onderzoek wijzen er op dat ook in dat gebied een overstap naar biologische landbouw veel pluspunten heeft. ,,Bij een volledige omschakeling van gangbaar naar biologisch neemt de werkgelegenheid in de agrarische sector met 6 procent toe. Als biologische producten in de winkel 5 tot 25 procent duurder zijn levert de biologische landbouw WalloniŽ net zo veel op als de gangbare. Maar neem je ook de milieukosten mee, dan is de meerwaarde van biologisch zelfs twee keer zo hoog. Het zijn nog voorlopige uitkomsten, maar ze geven wel een richting aan." Toekomst Naast directe economische winst scheelt een overstap naar biologisch de samenleving veel geld. ,,De Walen zouden 108 euro per persoon per jaar op gezondheidskosten besparen. De waterzuivering wordt een stuk goedkoper en de luchtvervuiling zou verminderen met 34 procent." Wat de gevolgen van een dergelijke overstap voor Noord-Nederland zijn moet het onderzoek, dat ongeveer drie maanden zal duren, uitwijzen. Lankester ,,Het gaat ook niet alleen om een onderzoek naar wat een omschakeling naar biologische landbouw betekent. We moeten duidelijk krijgen wat we nodig hebben voor een landbouw met toekomst. Het is belangrijk dat we daarvoor met alle partijen die met de landbouw te maken hebben, in gesprek gaan en blijven."

