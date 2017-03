Regio dinsdag, 7 maart 2017

Zorgen ondernemingsraad Caparis over groenwerkers Drachten - De ondernemingsraad van sociale werkvoorziening Caparis spreekt zijn zorg uit over de ,,ad hoc actie" van vier gemeenten om 150 Caparismedewerkers van het groenonderhoud per 1 april in dienst te nemen. Het personeelsorgaan wil dat er zorgvuldig met de betrokken medewerkers wordt omgegaan. ,,Het is zorgwekkend wat er gebeurt", zegt or-voorzitter Kostas Kalafatis. ,,Er was een procesplan afgesproken en daar had elke gemeente zijn rol in. Daar komt nu ineens een ad hoc actie tussendoor. Het gaat hier om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan is zorgvuldigheid belangrijk." De or wacht verder af hoe de acht betrokken Friese gemeenten nu verder gaan. Caparis wordt ontmanteld vanwege nieuwe wetgeving. De sociale werkvoorziening is er straks alleen nog voor mensen die echt niet op de arbeidsmarkt terechtkunnen. Dat komt voort uit de participatiewet. Voor alle huidige medewerkers wordt gezorgd tot hun pensionering. Leeuwarden, Oost- en Weststellingwerf en Achtkarspelen nemen per 1 april de groenwerkers in dienst. De vier besloten daar vorige week toe omdat ze er met de andere vier gemeenten niet uitkwamen op dit vlak. De overgang zou eigenlijk al op 1 januari 2017 plaatsvinden, maar werd uitgesteld. Opsterland, Heerenveen, Smallingerland en Tytsjerksteradiel voelen zich nu overvallen door de effectuering van de overgang. Volgens deze vier zijn de juridische en financiŽle gevolgen van de stap niet helder. Ze onderzoeken juridische wegen om de gevolgen voor de gemeenten en Caparis te beperken. Gemeenteraad In de gemeenteraad van Leeuwarden waren er gisteren vragen over de handelswijze van de vier gemeenten. Gemeentebelangen Leeuwarden en de VVD zijn geschrokken van de berichten in de media over ruziŽnde gemeenten. Ook de PvdA en D66 spraken hun zorgen uit en hopen dat de acht gemeenten nog wel samen het herstructureringsplan kunnen afmaken. Wethouder Andries Ekhart gaf aan daar niet optimistisch over te zijn. Op 17 maart is er een belangrijke vergadering van de acht gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, dan moet er meer duidelijkheid komen over de herstructurering van Caparis.

