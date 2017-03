Sport dinsdag, 7 maart 2017

Sport in druk: Handboek voor iedereen die weleens naar een koers kijkt

Het is u vast niet ontgaan dat het wielerseizoen ook in West-Europa weer is begonnen. Vanaf het moment dat het profpeloton in het laatste weekeinde van februari in de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne voor het eerst weer over de Vlaamse kasseienklimmetjes dokkert, slingeren Sporza´s zelfbenoemde wielerprofeten Michel Wuyts en José de Cauwer weer wekelijks termen als 'ribbedebie´, 'bidon collé´ en 'linkeballen´ de Nederlandse en Belgische huiskamers in.

Lars Goerres

Wielerjargon. Voor de doorgewinterde wielerliefhebber gesneden koek, voor de minder goed ingevoerde koerskijker onbegrijpelijk gebazel. Feit is dat wielercommentatoren als Wuyts en De Cauwer over een rijk vocabulaire beschikken, waarbij niet zelden woorden voorbij komen die in de Dikke Van Dale ontbreken. Hoe kan iemand die voor het eerst naar wielrennen kijkt daar nou iets van begrijpen, moet Frank Heinen op een middag hebben gedacht. Veel anders kan De Kleine Heinen, zakwoordenboek voor iedereen die weleens koers kijkt niet worden geïnterpreteerd

In 208 pagina´s neemt Heinen je als lezer mee door de wondere wereld van het wielerjargon. Voor de één een vermakelijk feest der herkenning, voor de ander een handige handleiding om gesprekken van vrienden en familie over de koers voortaan beter te kunnen volgen.

Toegegeven, ook ik heb tijdens de vele uren die ik per jaar aan de buis gekluisterd zit om naar wielrennen te kijken regelmatig kritiek op de commentatoren van dienst. Zeker op Herbert Dijkstra van de NOS, die anders dan zijn Vlaamse collega´s, tijdens menig voorjaarsklassieker of Touretappe keer op keer in dezelfde bewoordingen en anekdotes vervalt. Elke keer als de inmiddels gestopte Lieuwe Westra zijn 'neus de afgelopen jaren aan het venster stak´ (inderdaad, ook weer zo´n klassieker), refereerde Dijkstra aan diens stratenmakersverleden. En bovendien moest je hem geen twee meter geven, want dan was hij niet meer bij te halen. Zoals Dijkstra eigenlijk bij elke renner die er in z´n eentje vandoor probeert te gaan, beweert

Toch begint daar ook meteen mijn bewondering voor diegenen die hele middagen saaie wandel-etappes, tijdritten en tegenvallende heuvelklassiekers aan elkaar praten. Anders dan tijdens een voetbalwedstrijd gebeurt er tijdens een wielerkoers namelijk regelmatig urenlang vrijwel niets. Probeer dan maar eens niet in verhalen over kastelen langs de route of de schoonmoeder van Stijn Devolder te vervallen. Nee, dat is niet gemakkelijk. En juist daarom is het arsenaal aan verschillende woorden en uitdrukkingen waarover de meeste wielercommentatoren beschikken, zo indrukwekkend. Je moet alleen wel weten waar ze het over hebben, wil je ervan kunnen genieten. En daarvoor biedt het handboek dat Frank Heinen onlangs schreef ontegenzeggelijk uitkomst.

De Kleine Heinen, zakwoordenboek voor iedereen die weleens koers kijkt. Frank Heinen. Uitgeverij De Muur. Prijs: 14,95 euro

