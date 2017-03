Sport dinsdag, 7 maart 2017

Oudega is het heilige vuur voor eventjes kwijt Oudega - Na de eerste drie duels in de vijfde klasse D stond Oudega keurig op een gedeelde tweede plek. Het verzamelde zeven punten en na jaren van leed in de kelder van het amateurvoetbal, leek het de ploeg uit de gemeente Súdwest Fryslân eindelijk eens voor de wind te gaan. Dertien wedstrijden, zeven punten en een wachtkamer vol aan geblesseerde spelers verder is Oudega inmiddels weer een laagvlieger in de laagste klasse van de standaardcompetities. Piet Jan Nauta Zaterdag wordt er een grote slok uit de gifbeker genomen, wanneer het nog puntloze Blokzijl met 0-1 zegeviert in het Friese watersportdorp. De club die vorig jaar volgens RTV Oost nog de 'slechtste voetballers van Nederland’ had. Het is pas de derde zege van Blokzijl in twee jaar tijd. ,,Die klap kwam echt keihard aan", treurt trainer Yme Vonk. Hoewel de vonk met de spelersgroep wel aanwezig is, mist het heilige vuur. ,,Dat is ook niet zo vreemd als je ziet hoeveel tikken we al hebben moeten verwerken. Het is begin november begonnen met de blessures. Onze doelman Matthys Gerbrandy brak in oktober al zijn enkel, maar een maand later volgden er meer. Van de vijftien selectiespelers, liggen er nu zo´n zes in de lappenmand. Onze laatste man Haintje Jansen wordt geopereerd aan zijn knie en bij onze rechtsbuiten Pieter Hoogterp schoot onlangs zijn grote teen uit de kom. Het zijn ook geen lichte blessures." De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

