Regio dinsdag, 7 maart 2017

Friese opvang schildpadden breidt fors uit Harkema - Stichting Schildpaddenopvang Nederland opent dit najaar een tweede vestiging in Harkema in de voormalige supermarkt van Poiesz aan de Warmoltsstrjitte. Daarmee loopt de stichting vooruit op de verwachte forse groei in de vraag naar opvang. Op de nieuwe locatie kunnen 10.000 schildpadden terecht. ,,We zitten vrij krap op onze huidige locatie en zijn een jaar bezig geweest te zoeken naar een tweede pand. We zagen de voormalige supermarkt verloederen en hebben de stoute schoenen aangetrokken en Poiesz benaderd", zegt Gerard van Wijk, oprichter en beheerder van Schildpaddenopvang Nederland. De stichting vangt nu 600 schildpadden op in een pand van 150 vierkante meter, eveneens aan de Warmoltsstrjitte. Het gebouw van Poiesz, dat eerst wordt gehuurd van de supermarktketen en later met subsidie moet worden gekocht, telt 1300 vierkante meter binnenruimte en tweeduizend vierkante meter buitenruimte. Het stond drie jaar leeg. Meer hierover in het Friesch Dagblad van vandaag

