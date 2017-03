Regio maandag, 6 maart 2017

Minister stemt alsnog in met onderwijsfusie Stiens - Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) stemt toch in met het fusieplan van twee koepels voor openbaar onderwijs in Noordwest-Fryslān, Fier en Radius. De koepels hopen dat hiermee ook de gemeente Leeuwarderadeel zijn bezwaren tegen de fusie laat varen. Fier en Radius zijn al enige tijd bezig met het fusieplan. De koepels stellen dat dit nodig is om de gevolgen op te vangen van de leerlingenkrimp. Vier van de vijf gemeenten zijn positief: het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel en Franekeradeel. Alleen Leeuwarderadeel wil niet instemmen. Deze gemeente wil dat de scholen van Fier in Stiens (twee) en Hijum overgaan naar Proloog, de koepel voor openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Dit met het oog op de herindeling per 1 januari volgend jaar van Leeuwarderadeel met Leeuwarden. Leeuwarderadeel heeft ook formeel de mogelijkheid om de fusie te blokkeren, door niet in te stemmen met de nieuwe statuten. Eerder was de minister vanwege de weigering van Leeuwarderadeel nog kritisch over het fusievoornemen, vooral omdat draagvlak zou ontbreken. Nu heeft ze alsnog ingestemd. Terecht, vindt directeur Marc Kammeraad van Radius. ,,Want het draagvlak is er wel degelijk. Vier gemeenten zijn het er volledig mee eens en ook bij de medezeggenschapsraden en het personeel was er niemand tegen." Kammeraad hoopt dat de goedkeuring van de minister ertoe leidt dat ook Leeuwarderadeel instemt. Hij stuurt aan op een fusie per komende zomer. Het is onduidelijk wat er gebeurt als de gemeente blijft weigeren. Voor obs De Barraboech in Sexbierum is het al te laat. De school moet deze zomer dicht, zo werd eerder dit jaar bekend. Volgens Kammeraad had sluiting dit jaar kunnen worden voorkomen als Radius en Fier al zouden zijn gefuseerd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties