Raad van State legt bouwplan in Ee stil Ee - De uitbreiding van de drie bedrijven aan de Tibsterwei in Ee mag vooreerst niet doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak. Volgens de rechter is de kans te groot dat het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk moet maken, geen stand houdt in een bodemprocedure. Het gaat om mechanisatiebedrijf Mechan Noord en de transportbedrijven Borger en Hoek-Agro. De bedrijven, die alle drie actief zijn in de agrarische sector, kampen al lange tijd met ruimtegebrek. Ze hadden het plan opgevat voor nieuwbouw en uitbreiding rondom het huidige bedrijfsterrein van Hoek-Agro. Omdat dat formeel niet was toegestaan, stelde de gemeente Dongeradeel er een nieuw bestemmingsplan voor vast. Bezwaar Een recreatieondernemer uit de omgeving stapte naar de rechter. Hij vreest overlast voor zijn gasten en waardedaling van zijn boerderij. Bij de rechter stelde de man dat op bedrijventerreinen in de omgeving nog voldoende ruimte is en dat de bedrijven niet per se in Ee hoeven te blijven. De gemeente heeft daarnaar te weinig onderzoek gedaan, aldus de man, voor er toestemming kwam voor de bouwplannen op de Tibsterwei. De voorzieningenrechter gaat daar nu in mee. Dongeradeel heeft alleen gekeken naar geschikte locaties in Ee en directe omgeving. Volgens de rechter heeft de gemeente daarmee mogelijk zijn eigen regels niet goed toegepast. Verder mag de gemeente juridisch gezien alleen dergelijke uitzonderingen maken voor een 'incidenteel bedrijf’. Ook bij deze bepaling betwijfelt de rechter of deze goed is toegepast. De uitspraak betekent dat de bouw niet mag beginnen tot er uitspraak is in een bodemprocedure, die vaak maanden kan duren. Een datum daarvan is er nog niet.

