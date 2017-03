Regio maandag, 6 maart 2017

Tijdrit op Afsluitdijk moet kunnen Kornwerderzand - Het moet in bijzondere situaties mogelijk zijn om eenmalige evenementen te organiseren op de Afsluitdijk. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de provincie Noord-Holland. Ook evenementen waarbij het niet nodig is om de Afsluitdijk volledig te sluiten voor ander verkeer, moeten wat de provincie Fryslân betreft in de toekomst mogelijk blijven. Noord-Holland vindt dat evenementen op de Afsluitdijk in het algemeen ongewenst zijn. De gevolgen van de afsluiting van de dijk voor het wegverkeer zouden te groot zijn. Fryslân stemt daarmee in, maar wil dus wel de mogelijkheid houden voor een uitzondering. 'Wij denken daarbij aan evenementen met een uniek, eenmalig karakter en internationale uitstraling, bijvoorbeeld de start van de Giro’, aldus GS. Gedeputeerde Sander de Rouwe laat desgevraagd weten dat het voorbeeld dat in de brief wordt genoemd - de start van de wielerronde van Italië - volstrekt willekeurig is. De provincie is al lange tijd bezig met het binnenhalen van de start van een van de drie grote wielerrondes. Volgens De Rouwe wordt nog steeds gekeken naar alle drie rondes en is daarin nog geen keuze gemaakt. Hij zei eerder te hopen op een tijdrit op de vernieuwde Afsluitdijk, in 2019 of later. Momenteel loopt nog een verkenning naar de economische haalbaarheid van het plan. Die moet rond de zomer klaar zijn.

