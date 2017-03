Economie maandag, 6 maart 2017

Biologische sector wil EU-wet over patenten Leeuwarden - Brancheorganisatie Bionext voor de biologische sector wil dat de Europese Unie op korte termijn werkt aan een waterdichte wet om patenten op groenten en fruit te voorkomen. ,,Onlangs besloot de EU geen patenten op groente meer te willen toestaan. Dit is een mooie stap in de goede richting. Dit voornemen moet echter nog omgezet worden in een waterdichte wet die patenten op groente voorgoed verbiedt", stelt de organisatie. Vandaag begint de organisatie met een campagne om onder andere burgers te informeren over de kwestie. Om die reden start Bionext op 6 maart een campagne samen met 143 biologische speciaalzaken. Onder de noemer 'De Grootste Zaadbank´ zijn in de 143 biologische speciaalzaken setjes van vijf door patenten bedreigde groentezaden te koop. Grote bedrijven vroegen de laatste twee jaar meer dan duizend patenten aan op natuurlijke eigenschappen van groenten en fruit. Er werd al patent verleend op paprika´s met een natuurlijke afweer tegen schadelijke insecten. Daarmee krijgen die bedrijven de eigendomsrechten over alle zaden, planten en vruchten waar die 100 procent natuurlijke eigenschap in zit.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties