Regio vrijdag, 3 maart 2017

Friese Kamerleden ontbreken bij installatie CvdK Leeuwarden - Met uitzondering van partijgenoot Aukje de Vries ontbraken alle Friese Kamerleden woensdag bij de installatie van Arno Brok (VVD) als nieuwe commissaris van de Koning van Fryslân. Ze blijken geen uitnodiging te hebben gekregen. Volgens griffier Gerben Huisman was er beperkte capaciteit en is er in overleg met Brok voor gekozen diens eigen netwerk voorrang te geven. In zijn toespraak heette Brok de leden van de Eerste en Tweede Kamer nadrukkelijk welkom. Voor zover bekend waren dat enkel VVD-leden. Naast Aukje de Vries waren hier volgens woordvoerders de Tweede Kamerleden Mark Harbers, Tamara van Ark en Betty de Boer en Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma aanwezig. De overige nog zittende Friese Kamerleden, de senatoren Joop Atsma (CDA) en Hendrik ten Hoeve (OSF/FNP) en Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA), wisten vooraf niet eens dat de installatie woensdag was. Jacobi kwam er daags tevoren toevallig achter op een debat, waar ze Huisman (tevens kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie) trof. ,,Ik had geen uitnodiging, maar toen hoorde ik dat het vanaf half vijf vrije inloop was, dus ik ben wel langs geweest." De drie Kamerleden zitten er niet mee dat ze niet zijn uitgenodigd, maar vinden het wel een beetje merkwaardig. ,,Niet zo handig van de provincie", vindt Jacobi. ,,It hie op himsels wol foar de hân lein de Fryske Keamerleden út te noegjen", vindt Ten Hoeve, die op vakantie in België is en waarschijnlijk ook mét uitnodiging niet bij de installatie was geweest. Atsma zegt dat hij zéker naar de installatie zou zijn gekomen als hij een uitnodiging had gehad. ,,It is net oars, it makket ek net safolle út." Volgens Huisman is ervoor gekozen alle Friese burgemeesters, de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân en de andere elf commissarissen van de Koning uit te nodigen voor het ,,feestje" en daarnaast uit het netwerk van Brok te putten, onder wie ook de ambassadeur van Bulgarije. In de Statenzaal was plek voor maximaal 130 genodigden. Nog eens een kleine tweehonderd genodigden volgden de installatie vanuit een andere zaal. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 maart 2017

