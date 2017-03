Sport donderdag, 2 maart 2017

Sneek onderuit tegen Sliedrecht Sport Sneek - De volleybalsters van VC Sneek zijn gisteravond in de Sneker Sporthal in de eerste thuiswedstrijd van de play-offs tegen Sliedrecht Sport met 1-3 (16-25, 25-19, 23-25 en 19-25) onderuit gegaan. Anderhalve week na de gewonnen bekerfinale revancheerde de Zuid-Hollandse formatie zich in Frysl‚n voor die nederlaag tegen het team van coach Petra Groenland. Een streep door de rekening na twee speelronden met het oog op het bereiken van de finale om de landstitel. Vijf dagen na de mooie 2-3 overwinning bij Flamingo's gingen de Sneker vrouwen in eigen omgeving weer eens door de knieŽn. Door het verlies liep de achterstand op de topfavoriet, die op basis van de eindstand in de reguliere competitie met een voorsprong van twee punten aan de toegift was begonnen, op tot zes punten. Die marge groeide afgelopen weekeinde na het puntverlies in Gennep al tot drie punten, maar voor eigen publiek slaagde Sneek er gisteravond niet in die kloof te dichten. Meer lezen. Koop vandaag de papieren editie van het Friesch Dagblad

