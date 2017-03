Regio donderdag, 2 maart 2017

Burgemeesters weer verdeeld over eerste ei Leeuwarden - Friese burgemeesters zijn opnieuw verdeeld over de vraag of ze de vinder van het eerste kievitsei ter plaatse gaan huldigen. Ondanks het nieuwe, strenge beleid willen verschillende burgemeesters niet meewerken aan de huldiging op locatie. Andere burgemeesters willen eerst het overleg van vrijdag met hun collega´s afwachten. Aaisikers mogen dit jaar vrij zoeken zolang het eerste ei in de betreffende gemeente nog niet is gevonden. Zodra dit is gebeurd, zijn in de gemeente alleen nog vrijwilligers toegestaan van de lokale vogelwacht-afdelingen die nazorg verrichten. Onderdeel van het nieuwe beleid is dat bij de vondst van het eerste ei een 'bescheiden' ceremonie plaatsvindt aan de rand van het weiland, dus niet bij het ei zelf. Hier kunnen burgemeesters de vinder huldigen. Dertien van de 24 burgemeesters kwamen de afgelopen dagen met een reactie. Van hen wil alleen Gerard van Klaveren (Weststellingwerf) sowieso niets doen met de vinder van het eerste ei, net zoals vorig jaar overigens. Andere burgemeesters willen de vinder wel belonen, maar alleen op het gemeentehuis. Zij gaan niet ter plaatse. Dit geldt voor Ellen van Selm (Opsterland), Gerrit Krol (het Bildt) en Eduard van Zuijlen (Franekeradeel). ,,De vinder kan daar komen om zijn vindersloon, de zilveren kievit en roem op te halen", aldus een woordvoerder van Van Zuijlen. Ook Tom van Mourik (Menameradiel) gaat het veld in ieder geval niet in. Of hij de vinder wel ontvangt of beloont, laat hij afhangen van het overleg van vrijdag met andere burgemeesters. De overige burgemeesters nemen pas na dat overleg een besluit. Overigens is vrijdagavond in Wommels nog een ledenvergadering van de BFVW, waar het nieuwe beleid nog formeel moet worden vastgesteld. De provincie stemde al in.

