Tiemensma weet waar-ie heen moet met stenen

Franeker - Vassily Ivanchuk maakt bijna een uitglijder als hij wil overstappen van de klipper Elizabeth naar het Tallship Mare Frisium. De 47-jarige Oekraďner lacht wat ongemakkelijk. De regerend wereldkampioen snelschaken is het niet gewend om zich aan boord van een schip te bevinden. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor het Fries dammen. Hij is voor de tweede keer van de partij bij de Fryslân Open in Franeker en maakt in zijn eerste partij tegen Foeke Tiemensma wel een uitglijder.

Het is alweer de negende editie van de Fryslân Open. Op de beide schepen, aangemeerd aan de Zuiderkade in de voormalige universiteitsstad, kruist de crčme de la crčme van het Fries dammen en een keur van internationale denksporters uit het schaken en dammen de komende twee dagen de degens. Als opmaat voor de lustrumeditie van volgend jaar, die in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, de boeken in zal gaan als het officiële wereldkampioenschap Fries dammen.

Hoe het er in 2018 allemaal gaat uitzien en waar het eerste WK zal worden gespeeld is nog niet bekend. Maar dat het evenement er komt is zeker, zegt Marten Walinga, voorzitter van de stichting Wereldkampioenschap Fries dammen (WFD). ,,Het gaat om een WK Fries dammen op het grote bord. Dus niet om een WK FRYSK. Dat is een variant van het dammen volgens de Friese regels met slechts vijf schijven per speler, waarin juist de schoonheid van het eindspel naar voren komt. Het internationaal dammen is een remisespel, maar bij het Fries dammen is dat haast onmogelijk."

FRYSK is een variant die vooral wordt gebruikt om het Fries dammen toegankelijker te maken en om het onder de aandacht te brengen. Ook in het buitenland. ,,Het werd ook al in de dertiger jaren gespeeld. Herman Hoogland, die in 1912 Nederlands kampioen was, speelde het ook al op het kleine bord met de Friese slag erin. Je kunt het spelen in de app en op scholen", vertelt Walinga. ,,De boodschap is dat de mensen weten dat het bestaat en dat de beste denksporters van de wereld het spelen." Vorig jaar nog volgden 10.000 unieke bezoekers het evenement op internet.

De komende twee dagen zal weer een beeld geven hoe de krachtverhoudingen liggen tussen de deelnemers. ,,Je merkt wel dat ze geoefend hebben. Ze pakken het goed op, maar missen de ervaring in het verloop van de partij", zegt Bauke Dijkstra, die Alexander Schwartzman - drievoudig wereldkampioen dammen - verslaat. ,,Maar ik verwacht niet dat iemand van hen wereldkampioen wordt."

Tiemensma (Franeker) is een voorbeeld van een dammer, die zich het Fries dammen heeft eigengemaakt. Bij de eerste editie in 2009 was hij nog toeschouwer, maar tegenwoordig behoort hij tot de kanshebbers, samen met Jelle Wiersma en Taeke Kooistra. ,,Het doel is om ooit nog eens Fries kampioen te worden", zegt de nummer twee van vorig jaar, die in 1996 de Friese damtitel pakte. ,,De buitenlandse spelers hebben de opening voorbereid, maar in het middenspel moeten ze op eigen kracht verder en komen ze in tijdnood. Ik heb het gevoel ontwikkeld dat ik weet waar ik heen moet met de stenen."

