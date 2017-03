Economie donderdag, 2 maart 2017

Onderaannemers Sintrale As werken mee aan nabetaling Burgum - Hoofdaannemer Mobilis heeft de onderbetaalde ijzervlechters van de Sintrale As nog niet gecompenseerd. Wel werken onderaannemers optimaal mee aan het onderzoek en zijn inmiddels de namen van de betrokken werknemers achterhaald. Dat liet de bouwer gistermiddag desgevraagd weten. Mobilis en Friso Civiel, de tweede hoofdaannemer, wilden het onderzoek naar de onderbetaling al anderhalve week geleden hebben afgerond. Als uiterste deadline geldt 31 maart, zo is doorgegeven aan opdrachtgever provincie Fryslân. Die zegt geen drukmiddelen te hebben het onderzoek te versnellen. Op dit moment worden de arbeids- en verloningsverhoudingen gecontroleerd. Pas als het onderzoek is afgerond, treedt Mobilis met de bevindingen naar buiten. Er hebben zich nog geen ijzervlechters gemeld.

