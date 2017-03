Sport woensdag, 1 maart 2017

ONS Sneek voelt zich dubbel bestolen Sneek - Blij waren ze niet bij ONS Sneek dat het duel tegen hekkensluiter Jong Almere City gisteravond moest worden ingehaald en de gezichten op het Zuidersportpark waren na negentig minuten niet veel vrolijker geworden. Bij spits Yume Ramos kwam het stoom uit de oren, omdat hij (met recht) vond dat hem een strafschop ontnomen werd. Trainer Richard Karrenbelt zette nog maar eens vraagtekens bij het moment waarop dit duel werd ingehaald. Ondanks een uiterst zwakke start van ONS Sneek, eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel. ,,Ik weet dat ik het er eigenlijk niet over moet hebben, maar je kunt niet anders dan je vraagtekens zetten bij deze inhaaldatum. Het duel zou op paasmaandag ingehaald worden, maar dat wilde Jong Almere niet, omdat hun eerste elftal dan ook speelt. Maar dat hebben wij elke zaterdag, dus waarom zou je daar last van hebben? Nu moeten wij drie dagen na het uitduel tegen Harkemase Boys opnieuw spelen, terwijl Almere zaterdag vrij was. Ik vind het schandalig." Omdat het duel op 11 februari werd afgelast (sneeuw op het veld), werd het duel in de derde divisie gisteravond ingehaald. En dus konden de bezoekers profiteren door een sterkere selectie op de been te zetten dan normaal op zaterdagmiddag gesproken het geval is. Jack de Gier, hoofdtrainer bij Almere City in de eerste divisie, kon zodoende als toeschouwer jongens aan het werk zien die tegen het eerste elftal aanzitten. Het hele verhaal lezen? Koop vandaag het Friesch Dagblad en neem een abonnement.

