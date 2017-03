Sport woensdag, 1 maart 2017

Het is 'Fryslân Boppe' op WK in Rotterdam Rotterdam - Zes van de tien Nederlandse deelnemers aan de WK shorttrack (10 tot en met 12 maart) in Rotterdam komen uit Fryslân. Bij de mannen is Sjinkie Knegt uit Bantega de kopman. Ook Daan Breeuwsma uit Aldeboarn komt op het individuele toernooi in actie. Dennis Visser uit Lemmer en Itzhak de Laat uit Leeuwarden rijden de aflossing. Bij de vrouwen is Suzanne Schulting uit Tijnje de kopvrouw en rijdt Breeuwsma's vriendin Rianne de Vries ook het individuele toernooi.

