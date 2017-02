Sport dinsdag, 28 februari 2017

Tandarts schiet spits van Oerterp te hulp

Voetballers worden in de sportwereld doorgaans niet als echte diehards gezien, maar Lars Boonstra bewees zondag wel degelijk een flinke portie pijn te kunnen verdragen. Er moest heel wat gebeuren om de 23-jarige spits van derdeklasser Oerterp aan de aftrap van het thuisduel met Warga te laten verschijnen.

Boonstra kreeg donderdag ineens last van een ontstoken kies. Een bezoekje aan de tandarts bracht hij - in de hoop dat het vanzelf wel weer over zou gaan - niet, maar naarmate de tijd verstreek veroorzaakte de ontsteking een aanzienlijke zwelling in zijn gezicht. Hoewel de pijn meeviel, zat het Boonstra allerminst lekker. Voor de zekerheid werd tandarts Bart van Roeden, die ook actief is als voorzitter van de technische commissie van Oerterp, via een WhatsApp-foto ingelicht.

Zondagochtend kwam Boonstra voor een nare verrassing te staan. ,,Ik was al wat eerder naar bed gegaan om goed te slapen. Op die manier dacht ik er de volgende dag geen last meer van te hebben. Maar toen ik 's ochtends wakker werd, voelde ik dat het ineens veel erger was geworden."

Boonstra zag in de spiegel dat zijn wang enorm was opgezwollen. ,,Een soort van bult van wang tot oog, alsof er een pingpongbal onder mijn huid zat. Daar schrok ik behoorlijk van. Ik kon nauwelijks meer iets zien."

