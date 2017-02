Sport dinsdag, 28 februari 2017

Hoe het mooie sprookje van Vardy tot stand kwam

Er was eens een jeugdspeler die Jamie Vardy heette. Hij speelde voor jeugdliefde Sheffield Wednesday en wilde profvoetballer worden, maar werd op zestienjarige leeftijd plots weggestuurd. ,,Ik was radeloos. Woede en verwarring borrelden in mij omhoog. Alles wat ik altijd had gewild was in één keer van mij weggegrist." Toch zou hij het redden, maar niet zonder slag of stoot.

Alle Jent van der Meulen

In From nowhere. My story liet Vardy zijn verhaal optekenen door Stuart James, voetbalverslaggever voor The Guardian. De autobiografie verscheen in het Nederlands onder de titel Vanuit het niets en daarin valt de bizarre tocht van een weggestuurde jeugdspeler en drinkgrage tiener te lezen die alsnog profvoetballer werd. Dat leek na zijn exit bij Sheffield Wednesday ondenkbaar. Vardy ging in een kroegelftal spelen en verdiende zijn geld als barman, houtbewerker en fabrieksarbeider.

Daarnaast hield hij er een losbandige levensstijl op na, droeg een enkelband, kwam in aanraking met de politie, feestte veel en dronk graag. Tijdens het lezen van Vanuit het niets lijkt het onvoorstelbaar dat hij slechts een paar jaar later uit zou groeien tot de speler die hij nu is. Hij werd international namens Engeland, speelde op het EK in 2016 en scoorde vorige week woensdag nog voor Leicester City in de achtste finales van de Champions League in en tegen Sevilla.

Zijn absolute hoogtepunt als voetballer beleefde Vardy op maandag 2 mei 2016. Het was groot feest in huize Vardy. Leicester City werd, na het gelijke spel van titelconcurrent Tottenham Hotspur tegen Chelsea (2-2), landskampioen van Engeland. ,,De kamer explodeerde", vertelt Vardy. ,,We gingen helemaal op in het moment en gingen compleet uit ons dak terwijl we ronddansten in de keuken."

De beelden die teamgenoot Christian Fuchs die avond maakte gingen via Twitter de wereld over. Iets dat niemand ooit voor mogelijk hield werd werkelijkheid. ,,Leicester City, de meest voor de hand liggende degradatiekandidaat, was winnaar van de Premier League geworden", zegt Vardy daarover. Hij werd zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland. Een jongensboek.

Hoewel in theorie de 'cup met de grote oren´ nog gewonnen kan worden, is het momenteel alle hens aan dek. De huidige landskampioen bivakkeert al het gehele seizoen in de onderste regionen van de Premier League en de succesvolle manager Claudio Raneiri werd zelfs ontslagen. Het contrast met een paar maanden geleden is groot bij The Foxes, maar juist dát aspect zorgt ervoor dat Vardy´s biografie nog fascinerender is om te lezen.

Vanuit het niets, biografie Jamie Vardy. Stuart James. Voetbal Inside, 350 pagina´s, 19,99 euro

Reacties: