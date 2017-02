Regio maandag, 27 februari 2017

Brand verwoest Het Theehuis in Grou volledig Grou - Restaurant Het Theehuis in Grou is gisteren volledig verwoest door een grote brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden, maar van het historische restaurant aan de Meersweg is weinig over. De brand brak gisteren rond elf uur 's ochtends uit. Op dat moment waren zeven medewerkers in het restaurant aanwezig, en zij konden tijdig het pand verlaten. Eenmaal buiten alarmeerden zij de brandweer. Toen de brandweer arriveerde was snel duidelijk dat Het Theehuis niet meer gered kon worden. ,,Het pand had een rieten dak, dus het vuur ging heel snel", meldt Jelleke Bouma, woordvoerder van de brandweer. De brandweer verlegde de aandacht vrijwel meteen naar het behouden van de woning naast het restaurant. Behoudens aanzienlijke rook-, roet- en waterschade lukte dit. Ook werden enkele andere woningen in de omgeving voor de zekerheid natgehouden. Rond kwart over één 's middags werd het sein brand meester gegeven. Met een kraan werden enkele muren neergehaald zodat nageblust kon worden. De oorzaak zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden, meldt Bouma. De politie ziet geen aanleiding voor nader onderzoek, en ook de brandweer doet geen onderzoek. ,,Het pand is te zwaar verwoest om de oorzaak nog te achterhalen. Bovendien is het gebouw momenteel te gevaarlijk om te betreden." Naast het pand stond een stroomverdeelstation van netbeheerder Liander. Voor de zekerheid werd de stroom uitgeschakeld, waardoor zo’n 85 huizen in Grou enkele uren zonder stroom zaten. Volgens Liander ging het om woningen aan de Meers-weg, 1e en 2e Oosterveldstraat en de Paviljoenstraat. Rond half vier was er weer elektriciteit. De brand leidde verder tot een leidingbreuk, waardoor een deel van Grou tijdelijk geen of alleen bruin water had. De rook trok over het Pikmar, en de brandweer adviseerde watersporters en vaarverkeer om het meer te mijden. Uiteindelijk was er weinig overlast van de rook.

