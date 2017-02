Regio maandag, 27 februari 2017

'Blokhuispoortí in Nieuwe Willemshaven

Harlingen - Een belevingscentrum over Willem Barentsz, een proeflokaal voor speciaalbier met uitzicht over het wad en een hotelkamer in een oude zouttrechter. In Harlingen leven allerlei ideeŽn om de Nieuwe Willemshaven te laten bruisen. Zaterdag konden initiatiefnemers hun ideeŽn presenteren voor de twee grote loodsen die voorheen aan houthandel Hubert Jans toebehoorden.

De bedrijvigheid is al jaren terug verdwenen uit de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. De gemeente wil van het gebied een toeristische trekpleister maken en kocht een paar jaar terug verschillende panden in de haven aan. ,,We willen dit gebied levendig maken zoals bijvoorbeeld gebeurd is met de Blokhuispoort in Leeuwarden", zegt gemeentelijk projectleider Harmen Stellingwerf. De gemeente zet voor het gebied in op grote projecten zoals de aanleg van een cruisesteiger en een jachthaven met 250 ligplaatsen. Daarvoor is juni vorig jaar het bestemmingsplan gewijzigd.

De loodsen dienen als standplaats voor tijdelijke, creatieve projecten. In de meest zuidelijke loods wordt al een gedeelte van zoín vijf bij vijftien meter gebruikt door brouwerij Brouwdok. ,,Wij willen graag fors uitbreiden", zegt Gerard Ypenga. ,,We brouwen nu zoín tweehonderd liter per week. We willen nu de sprong maken van hobby-brouwerij naar professionele onderneming."

Het plan van Brouwdok, met ook een proeflokaal, sluit aan op de ideeŽn van Andries Kats die in samenwerking met stichting Expeditieschip Willem Barentsz een belevingscentrum wil inrichten. Er wordt nog gebouwd aan een replica van het expeditieschip waarmee Willem Barentsz in 1596 naar Nova Zembla voer. Dat moet in 2018 klaar zijn en voor de deur komen te liggen. Zaterdag werd ook nog het idee geopperd voor een hotelkamer in de oude zouttrechter voor de loods. Vastgoedbeheerder Carex bepaalt in maart welke ideeŽn een kans krijgen in de loodsen.

