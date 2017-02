Regio maandag, 27 februari 2017

Starterswoningen in De Tike als alternatief voor sociale huur De Tike Eigenlijk hadden de inwoners van De Tike het liefste nieuwe sociale huurwoningen gehad. Nu geen enkele woningcorporatie nog wil investeren in het dorp, stemt het alternatief tot tevredenheid: een bouwplan met goedkope starterswoningen De ontwikkeling dat woningcorporaties zich terugtrekken uit kleine dorpen gaat ook aan De Tike niet voorbij. Het dorp tussen Drachten en Burgum heeft de afgelopen jaren geprobeerd corporaties enthousiast te maken voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Volgens voorzitter Erik Revenboer van Dorpsbelang De Tike wordt het zonder voldoende sociale huurwoningen lastig om jongeren voor het dorp te behouden, als die op zichzelf willen gaan wonen. Ook ondernemer Wierd Wagenaar ging in gesprek met meerdere woningcorporaties. Hij wilde huurwoningen laten bouwen op zijn perceel aan de Master de Jongwei, naast het dorpshuis en op de plek waar nu een oude boerderij staat. Die zoektocht bleek vruchteloos, zei hij tijdens een rondetafelgesprek in de gemeenteraad. Er bleek geen belangstelling voor bouw in een dorp als De Tike. Wagenaar kwam met een alternatief, waarbij hij op zijn perceel drie vrijstaande huizen wil bouwen én vier starterswoningen. Die starterswoningen moeten 110.000 euro gaan kosten. Revenboer zegt dat Dorpsbelang blij is met het alternatief. ,,Zo heb je toch iets dat ook bereikbaar is voor een smalle beurs. Want als starter heb je niet zomaar drie ton om een vrijstaande woning te kopen." Dit alles, zegt Revenboer, om te zorgen dat jongeren in het dorp kunnen blijven wonen. Lees verder in het Friesch Dagblad van 27 februari 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties