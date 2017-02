Regio zaterdag, 25 februari 2017

IJlst ontvangt fontein met applaus IJlst - IJlst lijkt de fontein die de stad krijgt te omarmen. Het ontwerp van de Japanse kunstenaar Shinji Ohmaki werd gisteravond gepresenteerd, en de aanwezige IJlsters ontvingen het ontwerp met applaus. De stad krijgt een fontein met grote stinsenflora, die elementen uit Japan en IJlst verbindt. Bij de eerste IJlster bijeenkomst waar Ohmaki aanwezig was, lieten tegenstanders van het 11Fountains-project zich duidelijk horen. Het ontwerp van de kunstenaar werd gisteravond daarentegen met applaus begroet door de ongeveer honderd aanwezigen. Degenen die na de presentatie het woord namen lieten zich overwegend positief uit over het ontwerp. De groep leek wel even te schrikken toen de Japanner de afmetingen noemde. De vaas waar de bloemen in staan wordt 1,5 meter hoog en zes meter breed. De planten zijn zo´n vier meter hoog. Ohmaki, die in zijn kunst veel met vergeten bloemen werkt, trachtte in zijn ontwerp IJlster historie en Japanse cultuur te combineren. De bloemen herinneren aan de stinsenflora, die bij de verdwenen Ilostins van IJlst stonden. Tegelijkertijd wijst de fontein naar Japan, waar bloemschikkunst (ikebana) een belangrijke kunstvorm is. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 februari

