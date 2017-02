Regio zaterdag, 25 februari 2017

Vetweider in de knel door fosfaatregeling Eastermar - Het eeuwenoude beroep van vetweider in Nederland lijkt per direct aan zijn einde te komen. De fosfaatreductieregeling voor de veehouderij pakt voor deze groep zo nadelig uit dat voortzetting van de activiteit niet verantwoord is. Vetweiders nemen afgedankte, afgemolken melkkoeien over om ze tussen de drie en zeven maanden te laten grazen in de wei en ze daarna met meer vlees op de botten naar de slacht te brengen. De boeren die zich hier mee bezig houden, voor een deel als nevenactiviteit, zien in het werk een belangrijke maatschappelijke bijdrage: de grazende koeien geven kleur aan het landschap en de dieren hebben daarnaast een welverdiende oude dag zonder productiestress. Het boerenleed van de fosfaatreductieregeling zit in de peildatum van 15 december 2016. De vetweider die daarna vee heeft gekocht, moet dat inleveren of betaalt een boete van 240 euro per koe. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam met de zuivelsector en LTO afgesproken voor zoog- en weidekoeien. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 februari

