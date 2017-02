Sport zaterdag, 25 februari 2017

Cambuur met vertrouwen naar AZ Leeuwarden - - SC Cambuur kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de halve finale van de KNVB-beker tegen AZ. De 4-0 zege op MVV bracht gisteren helaas geen periodetitel, maar wel een fikse dosis zelfvertrouwen. Piet Jan Nauta Nee, echt denken aan het duel van donderdag mochten ze niet. Maar zes dagen voor een van de belangrijkste wedstrijden in de clubgeschiedenis was het op de tribune toch het onderwerp van gesprek. Ook de supporters van Cambuur hadden donderdagavond voor de televisie gezeten en hadden hun opponent in de halve finale van de KNVB-beker vernederd zien worden door Olympique Lyon in de Europa League (7-1). ,,We zitten dicht tegen een crisis aan", zei AZ-trainer John van den Brom na de zeperd van zijn ploeg. Zou Cambuur dan het laatste zetje richting de echte crisis kunnen geven? Getuige de vuurwerkshow die de supportersvereniging op touw had gezet voorafgaand aan het duel, zijn de supporters klaar voor het treffen met de eredivisionist. Met een goed gevoel afreizen naar Alkmaar was als Cambuur zijnde geen vereiste, maar wel mooi meegenomen. De openingsfase was wat dat betreft hoopgevend. Cambuur opende fel en creŽerde binnen vijf minuten al twee goede kansen, waarbij het eindstation (eerst Sander van de Streek, later Martijn Barto) net niet werd bereikt. Daartegenover kreeg MVV zelf een enorme kans, maar uit een haarscherpe counter verzuimden Luis Pedro en Joeri Schroijen de manmeer-situatie goed uit te spelen en kon Erik Bakker uiteindelijk redding brengen. De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

