Regio zaterdag, 25 februari 2017

Lutz Jacobi wil weer tijd voor een privéleven Leeuwarden - De laatste stemming zit erop en daarmee feitelijk ook het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor PvdA´er Lutz Jacobi. Na tien jaar landelijke politiek is het tijd voor andere dingen. Een privéleven bijvoorbeeld. En een nieuwe baan. En een carrière in de lokale politiek. Jacobi: ,,Ik ben al aan het solliciteren, want ik moet gewoon weer aan het werk. Wat ik precies ga doen, weet ik nog niet, maar ik heb natuurlijk de nodige ervaring als bestuurder in de zorg. Ik sta ingeschreven bij een bureau en hoop iets te vinden in de zorg of het onderwijs of in de natuur. Maar het wordt niet meer een baan van zestig uur per week, zoals het Kamerwerk was. Ik wil ook weer wat met mijn moeder kunnen doen of ’s avonds kunnen sporten." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 februari

