Regio zaterdag, 25 februari 2017

Extra ledenvergadering KFPS Om de onrust onder de leden van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) weg te nemen heeft het bestuur van het paardenstamboek voor 24 maart een extra ledenraadsvergadering uitgeschreven. Aanleiding is het opstappen van inspecteur Bauke de Boer uit Nes (Heerenveen) en aspirant-inspecteur Luciel Ellens uit Nagele. Het vertrek van de twee inspecteurs was voor een aantal leden reden om aan te dringen op een extra ledenraadsvergadering. De Boer noemde de slechte sfeer bij het stamboek, verschil van inzicht over de werkwijze en het ontbreken van voldoende arbeidsvreugde als belangrijkste redenen voor zijn opstappen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 februari

