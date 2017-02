Regio donderdag, 23 februari 2017

Harlinger jeugd zorgt ervoor dat het aquaduct gaat drijven Harlingen - ,,Plons!" Tom Siemonsma (12) uit Harlingen leegt zijn derde emmer water in de bouwkuip waarin het nieuwe aquaduct ligt. ,,Het is de bedoeling dat het aquaduct straks gaat drijven zodat het op zijn plek kan worden gebracht." Ondanks de krokusvakantie is Tom samen met zijn klasgenoten en juf naar de bouwplaats gekomen. ,,We hebben hier op school een paar lessen over gehad. Ik vind het erg interessant om te zien hoe dit werkt. Normaal mag je hier niet komen." Naast ruim negentig kinderen uit de gemeente Harlingen mochten ook wethouder Harry Boon, gedeputeerde Sietske Poepjes en Mieke Attema van Rijkswaterstaat een emmer water bij het aquaduct legen. ,,We willen op deze manier graag de komst van het nieuwe aquaduct luister bijzetten", vertelt projectleider Gosse Schriemer van de nieuwe N31. ,,Het nieuwe aquaduct is toch wel een van de spectaculairste onderdelen van de nieuwe N31." Het nieuwe aquaduct is net als het aquaduct bij de Galamadammen opgebouwd als een soort grote betonnen schoenendoos. Begin 2016 is begonnen met het graven van een rechthoekige bouwkuip met een diepte van vijftien meter aan de noordkant van het Van Harinxmakanaal. In deze kuip is vervolgens het gesloten deel van het nieuwe aquaduct gebouwd. Het nieuwe aquaduct bevat twee tunnels met beide twee rijbanen. ,,Het gedeelte van de kuip waar de auto's straks doorrijden is nu met voorzetwanden afgesloten." De betonnen kuip weegt zo'n 8600 ton. ,,We storten de kuip nu vol met water zodat de kuip langzaam van de grond af komt en gaat drijven. Op 24 maart willen we het aquaduct met lieren op de juiste plek in het water trekken." De bak zelf is twaalf meter hoog, zodat er een diepte in het kanaal overblijft van drie meter. ,,De kuip zelf wordt vervolgens omgebouwd tot toerit naar het aquaduct." Lees de hele reportage in de papieren krant van 23 februari 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties