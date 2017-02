Regio woensdag, 22 februari 2017

Smallingerland wil geen gaszoektocht Drachten - Het college van B en W van de gemeente Smallingerland wil niet meewerken aan de zoektocht van energiebedrijf Vermilion naar nieuwe gasvelden in de gemeente. Maar de gemeente heeft weinig speelruimte. Vermilion wil in een groot deel van Fryslân zoeken naar nieuwe gasvelden en locaties voor aardwarmte. Die zoektocht moet komende zomer beginnen. Het energiebedrijf trekt twintig tot dertig miljoen euro uit voor het seismische onderzoek. De zoektocht speelt zich deels af in de gemeente Smallingerland. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 februari

