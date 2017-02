Regio woensdag, 22 februari 2017

Provincie stopt met IJslandse sjoemelstroom Leeuwarden - De provincie Fryslân stopt met sjoemelstroom uit IJsland en Noorwegen en neemt vanaf dit jaar groene stroom af van afvalverwerker Omrin. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten toegezegd op vragen van de SP begin deze maand. In Nederland is meer vraag naar groene energie dan er wordt opgewekt. Energieleveranciers kunnen hun grijze stroom daarom vergroenen door de aankoop van Garanties van Oorsprong (GvO´s). Dit systeem moest de verduurzaming van de energieopwekking in Nederland versnellen. De Stichting Openbare Verlichting, die de energie voor de provincie en de meeste Friese gemeenten inkoopt, koos hierbij voor goedkope GvO´s uit IJsland en Noorwegen. Dit stimuleert echter niet de productie van groene energie in Nederland. De IJslandse groene energie wordt daarom ook wel sjoemelstroom genoemd. Vanaf dit jaar zijn de GvO´s daarom afkomstig van Omrin, dus 'goede´ GvO´s, aldus de provincie. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 februari

