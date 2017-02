Regio woensdag, 22 februari 2017

Boorplan voor geothermie bij Drachten Drachten - Het bedrijf DDH Energy, onderdeel van Bouwgroep Dijkstra Draisma, wil een proefboring doen naar geothermie bij Drachten. Dat meldt het college van B en W van de gemeente Smallingerland in een brief aan de gemeenteraad. DDH Energy heeft in juli vorig jaar een concessie voor opsporing van geothermie aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken. Het gaat om een opsporingsvergunning, geldig tot 2021, voor een gebied van zeventien vierkante meter dat grotendeels in het oosten van Smallingerland ligt. In de jaren zeventig en tachtig is seismisch onderzoek gedaan in dit gebied. Op basis daarvan kan DDH vrij precies een geschikte locatie bepalen. Er is wel meer seismisch onderzoek nodig, aldus DDH. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 februari

