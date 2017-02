Regio woensdag, 22 februari 2017

Stoppersregeling na n dag al weer dicht Den Haag - Het ministerie van Economische Zaken heeft de inschrijving voor de eerste tranche van de zogenoemde stoppersregeling na n dag weer moeten sluiten. Er meldden zich gisteren zoveel boeren voor de opkoopregeling van koeien, dat de pot van twaalf miljoen euro na een dag al leeg was. De regeling moet ervoor zorgen dat Nederland straks zestigduizend koeien minder telt, om zo de fosfaatproductie te beperken. Boeren die zich hiervoor melden en hun koeien laten slachten of exporteren kunnen een bedrag ontvangen van 1200 euro per koe, 636 euro per pink en 276 euro per kalf. De regeling werd vorige week bekend gemaakt en gisteren konden boeren zich hier voor het eerst op inschrijven. De belangstelling bleek massaal: er meldden zich honderden boeren. Onbekend is hoeveel boeren uit Frysln daartussen zaten, zegt woordvoerder Saskia Toor van LTO Noord. ,,Daar hebben wij geen zicht op." Wel ontving het gisteren geopende fosfaatreductieloket - een initiatief van ZuivelNL en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) - gisteren in totaal zo’n tachtig informatieverzoeken, aldus Toor. De grote belangstelling voor de regeling komt niet onverwacht. ,,Het is natuurlijk gemakkelijk om achteraf te zeggen: 'dat dachten we al’", aldus Van Toor. ,,Maar dit wekt geen verbazing." Eerder gaven verschillende agrarische adviesbureaus in het Friesch Dagblad ook al aan te verwachten dat de regeling snel overtekend zou worden. Loting Boerenbedrijven die zich gemeld hebben voor de regeling, hebben nog niet direct duidelijkheid of zij daadwerkelijk geld krijgen. Nu er zich meer boeren hebben gemeld dan er geld beschikbaar is, wordt door loting bepaald wie mee mag doen aan deze eerste tranche. Er volgt op een later moment nog een openstellingsperiode en mogelijk komt daar nog een derde bij. Daarbij is de subsidie per dier wel lager. Voor de gehele regeling met de verschillende tranches is 42 miljoen euro beschikbaar. In totaal moeten er met de regeling 60.000 koeien worden afgevoerd. Of alle boeren die zich nu hebben gemeld ook daadwerkelijk willen stoppen met hun bedrijf, is nog maar de vraag, zegt Toor. ,,Veel boeren melden zich nu al wel, maar trekken zich later misschien nog terug." De stoppersregeling is in het leven geroepen om de fosfaatproductie te beperken. De Nederlandse melkveehouderij heeft sinds het afschaffen van de melkquotering in april 2015 veel meer dieren aangehouden dan in voorgaande jaren. Daardoor is de fosfaatproductie in mest boven het afgesproken plafond uitgekomen en is krimp van de veestapel noodzakelijk. Ook werkt de veevervoersector aan lagere fosforgehaltes in het voer.

