woensdag, 22 februari 2017

Boerderijfan uit Niawier brengt ode aan dorpstimmerman van weleer Niawier - Op dam heeft vijf jaar aan zijn fotoverzameling gewerkt. Best lang, vindt hij zelf. ,,Eigenlijk moet je er een beetje gestoord voor zijn. Maar ja, ik hou nu eenmaal van mooie boerderijen." De inwoner van Niawier, gepensioneerd bouwkundig tekenaar en ontwerper, fotografeerde de boerderijen voor een boek dat sinds enkele dagen online verkrijgbaar is. De titel van het boek luidt: Landelijke bouwkunst, de schoonheid van monumentale boerderijen in Nederland. Opdam geeft het boek zelf uit, in een oplage van vijfhonderd exemplaren. Opdam portretteert in het boek ongeveer 175 karakteristieke boerderijen. Hier en daar vult hij de nieuwe foto´s aan met oude kiekjes en tekeningen uit het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bij die tekeningen gaat het vooral om plattegronden van de boerderijen. Die voegen zeker iets toe, want de lezer krijgt in één oogopslag een beeld van de (vroegere) indeling van de boerderij. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 februari

