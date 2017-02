Regio maandag, 20 februari 2017

Drukke haardhoutdag door kapverbod in bos

Terwisscha - Al een half uur voor de haardhoutdag begint, staat er een rij auto´s met aanhangwagentjes bij het bezoekerscentrum van het Drents-Friese Wold van Staatsbosbeheer in Terwisscha bij Appelscha.

De belangstelling voor de jaarlijkse haardhoutdag groeit, zegt boswachter Corné Joziasse. En het zal bij dit soort dagen de komende jaren nog drukker worden, verwacht hij, nu Staatsbosbeheer na twee ongelukken in Drenthe particuliere houtzagers niet meer in de bossen toelaat. ,,Alleen al in het Drents-Friese Wold hadden we zo´n tweehonderd contracten met particuliere houtkappers. Nu zij niet meer mogen kappen, zullen ze op andere manieren aan hout moeten komen. En wij moeten het op een andere manier zien kwijt te raken. Misschien houden we vaker haardhoutdagen waar we het hout aan belangstellenden in stammetjes aanbieden."

Het besluit om uit veiligheidsoverwegingen het hout niet meer door particulieren te laten kappen, leverde heel wat reacties van teleurstelling op. ,,Dagelijks gebeuren er ongelukken op de wegen, maar ze verbieden toch ook niet het autorijden", verzucht een van de klanten van de haardhoutdag tegen een vrijwilligster voor hij het terrein verlaat.

Maar er is ook veel begrip voor het besluit, vertelt Joziasse. ,,Voor veel mensen is het zelf kappen een hobby. Als je die niet meer mag uitoefenen, is dat niet leuk. Maar men begrijpt ook dat wij vanuit onze verantwoordelijkheid er een punt achter zetten."

