Korpsen mengen zich in CH-evenementen Leeuwarden - De Friese muziekkorpsen laten hun plan varen om op eigen initiatief enkele grote manifestaties te organiseren in het kader Culturele Hoofdstad 2018. De korpsen willen volgend jaar deelnemen aan evenementen die al plaatsvinden. Ze hebben zich hiervoor aangesloten bij de CH2018-projectgroep Never Ending Orchestra. Dat zei Sieger van Wijk zaterdag tijdens de ledenvergadering van de provinciale hafabra-koepel OMF in de Kurioskerk in Leeuwarden. Vorig jaar was het nog de bedoeling dat de korpsen op eigen initiatief manifestaties in de provincie zouden organiseren. ,,Maar veel plannen die wij hadden, bleken overeen te komen met initiatieven die er al zijn", zegt Sieger van Wijk van de CH2018-werkgroep van de muziekbond. Een voorbeeld is de concertreeks met tweeduizend amateurmuzikanten, die wordt georganiseerd door componist Sytze Pruiksma, waarbij de verbinding tussen weidevogels en amateurmuziek centraal staat. Van Wijk zegt dat het daarnaast de bedoeling is om de hafabra-sector te integreren bij bestaande festivals en concerten, zoals Welcome to the Village en Cityproms. ,,We willen bijvoorbeeld korpsen laten spelen bij Cityproms. Op die manier doen we mee aan de activiteiten en zijn we bovendien heel zichtbaar." De projectgroep gaat de komende maanden per regio inventariseren welke activiteiten op de agenda staan en waaraan muziekkorpsen een bijdrage kunnen leveren. Pruiksma gaf de korpsen nog een presentatie over zijn reeks van vijf concerten, die medio volgend jaar ergens op het platteland moet plaatsvinden. Muzikanten die willen meedoen, kunnen zich de komende weken melden. Meer hierover in de papieren krant van 20 februari 2017.

