maandag, 20 februari 2017

Geduld OR Caparis met wethouders taant

Drachten - Het geduld van de ondernemingsraad van Caparis met de gemeenschappelijke regeling SW Fryslân raakt op. De ondernemingsraad blijft erbij dat de regeling bestuurlijk niet goed is opgetuigd en in strijd met de wet besluiten neemt. De OR stelt voor dat haar advocaat zo snel mogelijk met de advocaat van de gemeenschappelijke regeling (van waaruit acht gemeenten in Caparis de sociale werkvoorziening besturen) om tafel gaat om alle plooien glad te strijken. Dat gesprek zou vandaag moeten plaatsvinden.

Blijft de gemeenschappelijke regeling in gebreke, dan ziet de OR zich genoodzaakt toch weer andere juridische middelen in te zetten en het ministerie en Gedeputeerde Staten in te lichten. Een belangrijk pijnpunt is dat de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door een algemeen bestuur, te weten acht wethouders van de deelnemende gemeenten. Zij hadden uit hun midden een dagelijks bestuur moeten kiezen, die de besluiten had moeten nemen. De OR stuurde daar twee weken geleden een verontruste brief over. Engbert van Esch, voorzitter van de gemeenschappelijke regeling en wethouder van Ooststellingwerf, liet de OR vorige week weten dat er alsnog een dagelijks bestuur gekozen zal worden, maar dat er verder niet zoveel aan de hand is.

De OR ziet dat anders en vreest dat eerdere beslissingen over de versnelde afbouw van Caparis onwettig zijn genomen. De OR sluit zelfs niet uit dat sinds 2002 al onrechtmatige beslissingen zijn genomen. ´Dit schokt de OR´, schrijven ze aan de gemeenschappelijke regeling en aan de acht gemeenteraden. Ook hekelt de OR de geheime, informele overleggen die tussen de wethouders van de acht gemeenten hebben plaatsgevonden. Die vergaderingen waren onder de paraplu van het algemeen bestuur gehouden en hadden dus openbaar moeten zijn, stelt het inspraakorgaan. De OR wil weten hoeveel van deze overleggen zijn gehouden en vraagt met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur alle informatie op.

Schoonmaakwerk kwijt

Intussen is bekend geworden dat Caparis het schoonmaakwerk van de gebouwen in de gemeente Leeuwarden voor zeker twee jaar kwijtraakt. Het Drachtster bedrijf verloor de verplichte aanbesteding aan Breedweer uit Uitgeest. Caparis zou veel te hoog hebben ingeschreven op de klus. Wethouder Andries Ekhart zou daarover verbijsterd zijn geweest. Tegenover de Leeuwarder Courant noemde Ekhart het onverstandig dat Caparis zo hoog op het werk heeft ingeschreven. Voor de twintig werknemers zou er niets veranderen.

