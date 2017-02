Regio maandag, 20 februari 2017

Bio-topman: guerrilla tegen gangbaar voedsel

Geen boer of consument stapt īs morgens uit bed met het idee: hoe kan ik de aarde vandaag nog eens verder uitputten en het klimaat opwarmen. Maar toch doen we dat elke dag weer", stelde Volkert Engelsman vorige week op een conferentie op vakbeurs Biofach in het Duitse Neurenberg. ,,Niet uit slechte wil, maar omdat we een systeem hebben gecreŽerd met perverse prikkels. Biologische producten lijken in dat systeem duurder. Maar in feite zijn de gangbare producten te goedkoop."

,,De economie kijkt alleen naar de financiŽle resultaten. Maar welke schade gangbare landbouw oplevert voor de gezondheid en de natuur, of dat er mensen moeten werken onder slechte arbeidsomstandigheden, wordt niet in de prijs meegerekend. Doen we dat wel, dan krijg je een heel ander financieel plaatje."

Engelsman stelde voor een guerrillaoorlog tegen dat systeem te beginnen. Er staat wel een planeet op het spel, verklaarde hij in een toelichting op zijn pleidooi. ,,De tijd van slappe conferenties zijn we echt voorbij. Op de keper beschouwd, zou je ons economisch systeem, gezien de gevolgen voor de aarde en de mensheid, een crimineel systeem kunnen noemen. We hebben alleen geen juridisch kader om het als zodanig te veroordelen."

Reacties: