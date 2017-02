Regio vrijdag, 17 februari 2017

De Fryske Marren wil geen promotiepakket CH2018 Joure - De gemeente De Fryske Marren is niet van plan een euro per inwoner uit te trekken voor het verkrijgen van een promotiepakket van Culturele Hoofdstad van Europa. Dat heeft het college van B en W besloten in reactie op de vraag van de burgemeesters Tjeerd van Bekkum (Smallingerland) en Ferd Crone (Leeuwarden). Voor zover bekend is het de eerste gemeente die de oproep van de burgemeesters afslaat. Van Bekkum en Crone hadden hun 22 Friese collega´s gevraagd om extra geld voor de promotie van Culturele Hoofdstad 2018. Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren heeft zelf al een bescheiden budget voor communicatie, staat in gisteren openbaar geworden gemeentestukken. Voor ruim 50.000 euro had De Fryske Marren een promotiepakket gekregen met masten met vlaggen en banieren, stickers en posters, zou de gemeente mogelijk aangedaan worden door reisjournalisten en touroperators en zouden er panklare persberichten worden aangeleverd. Smallingerland en Leeuwarden toonden zich eerder wel bereid een extra euro per inwoner voor marketing te willen ophoesten. Smallingerland gaf daarbij echter als voorwaarde dat alle gemeenten mee zouden moeten doen. De Fryske Marren heeft eerder besloten drie ton te reserveren voor Culturele Hoofdstad. Het overgrote deel van dit bedrag is bedoeld voor activiteiten. De gemeente heeft volgens het college slechts een beperkte rol, mede omdat de raad het budget voor ambtelijke ondersteuning (nu minder dan een derde van het totaal) heeft gehalveerd. Het college realiseert zich dat de gemeente door dit besluit minder duidelijk uitdraagt dat De Fryske Marren meedoet aan CH2018, dat door de organisatie sinds kort wordt aangeduid als LF2018 (Leeuwarden Fryslân 2018). 'We worden meer afhankelijk van onze eigen kanalen.´

