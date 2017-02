Regio donderdag, 16 februari 2017

Waterdorpen voelen zich gepasseerd met vaarwegplan Terherne/Earnew‚ld - Bij het onderzoek naar de toekomst van de provinciale vaarwegen is ten onrechte niet gekeken naar de gevolgen voor de dorpen. Dat stelden vertegenwoordigers uit Earnew‚ld en Terherne gisterochtend tijdens een informatieve bijeenkomst voor Statenleden. Ook Statenleden waren kritisch. Vorige maand maakte gedeputeerde Sietske Poepjes bekend dat ze zo'n vijftien miljoen euro wil uittrekken voor de verbetering van de vaarwegen naar Heerenveen en Leeuwarden. De aanpak van de vaarweg naar Drachten wil ze op de lange baan schuiven. De vaarwegen moeten beter geschikt worden gemaakt voor schepen uit de zogeheten V-klasse. Dat zijn binnenvaartschepen met een veel groter laadvermogen, en grotere afmetingen, dan de schepen die nu kunnen passeren. Poepjes nam het besluit op basis van een onderzoek van bureau Panteia uit Zoetermeer, dat de maatschappelijke kosten en baten op een rij zette. Het is nu de bedoeling dat er een opwaardering komt voor de vaarweg naar Heerenveen en van het Van Harinxmakanaal van Leeuwarden naar het Prinses Margrietkanaal. De dorpen vinden dat de provincie zich te veel heeft gebaseerd op de gevolgen voor de havenbedrijven. ,,Wat is de maatschappelijke impact voor dorpen als Terherne en Earnew‚ld?", zei bijvoorbeeld Alexander van Walsum van Yachtcharter Wetterwille in Terherne. ,,Dat hoor ik nergens terug." Het is de bedoeling dat de zwaardere schepen in de toekomst door Terherne blijven varen, net zoals dat nu het geval is. Een nieuw tracť in het verlengde van It Deel is wel onderzocht, maar te duur bevonden. Meer hierover in de papieren krant van 16 februari 2017

