Regio donderdag, 16 februari 2017

Gasboringen ten noorden van Schier van de baan Schiermonnikoog - Engie ziet af van proefboringen in de Noordzee even ten noorden van Schiermonnikoog. Het Franse energiebedrijf kreeg gisteren definitief groen licht van de Raad van State voor twee proefboringen op vijf en zeven kilometer uit de kust van het Waddeneiland. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. Engie maakte na de uitspraak echter meteen bekend de exploratievergunning niet te verlengen en de milieuvergunningen terug te geven aan het ministerie van Economische Zaken. De Waddenvereniging is ,,superblij" over het ,,historisch besluit" van Engie. Zeventien natuur- en milieuorganisaties - waaronder Gastvrij Terschelling, Urgenda, Greenpeace en Natuurmonumenten - hadden zich een paar maanden geleden verenigd in de brede coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog en het gesprek gezocht met Engie. ,,Dat klonk absurd, maar we dachten, waarom niet? Ze bleken er open voor te staan", aldus Waddenvereniging-directeur Arjan Berkhuysen. ,,Heel opmerkelijk dat een energiebedrijf zelf besluit geen moeite meer te steken in deze gaswinning." Volgens Berkhuysen is Engie het eerste energiebedrijf dat mede door een gebrek aan maatschappelijk draagvlak heeft besloten af te zien van gaswinning. Meer hierover in de papieren krant van 16 februari 2017

