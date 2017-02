Regio donderdag, 16 februari 2017

Fryslân wil meer invloed op bouwplaatsen Leeuwarden - De provincie Fryslân gaat bij nieuwe aanbestedingen eisen dat ze op de bouwplaats met werknemers in gesprek mag gaan. Ook vakbonden moeten worden toegestaan op de bouwplaats. Dat zei gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) gisteren in het interpellatiedebat over de schijnconstructies bij de aanleg van de Sintrale As. Deze maand bleek uit een onderzoek van de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) dat twintig veelal buitenlandse ijzervlechters werden onderbetaald bij de bouw van de Sintrale As. Ze werden ingehuurd als zelfstandige, terwijl ze in de praktijk functioneerden als vaste krachten. Aan de ijzervlechters is in negen maanden minstens 325.000 euro te weinig uitbetaald. De provincie Fryslân is als opdrachtgever indirect verantwoordelijk voor de misstanden. Oppositiepartijen PvdA en ChristenUnie wezen er tijdens het debat op dat de misstanden al vroeg waren gemeld door de vakbond FNV, maar dat de provincie ze na die melding niet aanpakte. ,,Mijn indruk is dat u niet verder bent gekomen dan een bijeenkomst aan de dinertafel", zei Remco van Maurik (PvdA). Verantwoordelijk aannemer Mobilis concludeerde vorig jaar bij een eigen onderzoek dat alles in orde was. Later bleek, zei gedeputeerde Poepjes gisteren, dat de arbeidsinspectie na de FNV-meldingen het onderzoek was begonnen. Volgens Poepjes was het voor de provincie moeilijk om de vermeende misstanden na de melding goed te onderzoeken. ,,Wij hebben niet de bevoegdheid als provincie om dieper te zoeken. We kunnen niet bij de Belastingdienst loonstrookjes opvragen. De arbeidsinspectie kan dat wel en kan ook boetes opleggen." De gedeputeerde zei verder dat de provincie volgens het contract niet de bevoegdheid had om zelf op onderzoek uit te gaan op de bouwplaats. Meer hierover in de papieren krant van 16 februari 2017

