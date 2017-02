Economie donderdag, 16 februari 2017

Hulp om kaalslag onder WMO-taxi's te keren Leeuwarden - De kaalslag in het zorgvervoer moet worden gestopt. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), cliëntenvertegenwoordiger Ieder(in) en ouderenbond ANBO hebben daarom een modelbestek opgesteld. Daarmee worden gemeenten en zorginstellingen bij de aanbesteding geholpen naar kwaliteit te kijken en de strijd op prijs tegen te gaan. Door de aanbesteding tegen bodemprijzen hebben vele taxibedrijven het loodje gelegd. Ook in Fryslân vielen er slachtoffers. Taxi Oenema ging in 2014 onderuit na het verlies van het zorgvervoer bij Alliade. Opvolger Klomp uit Ede redde het ook niet. Een maand geleden werd Taxi Wolters in Drachten nog failliet verklaard nadat het vanwege een te lage vergoeding stopte met zorgvervoer. Curator Jaap van der Meulen riep zorginstellingen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de eindeloze concurrentiestrijd te stoppen. Volgens KNV hebben 4500 mensen hun baan verloren. ,,Het modelbestek zorgt er niet voor dat er niet meer onder de kostprijs gereden wordt, maar helpt opdrachtgevers na te denken over de kwaliteit. Daaraan is natuurlijk wel een prijs gekoppeld", zegt Koen Bekking, projectmanager bij CROW. CROW is een onafhankelijk kennisplatform dat informatie over 'doelgroepenvervoer' verzamelt en beschikbaar stelt. Het modelbestek moet prijzen normaliseren, zorgen voor goede controle op kwaliteit, een onafhankelijke klanttevredenheidscontrole toevoegen en de contractduur verlengen, zodat vervoerders kunnen investeren in kwaliteit en duurzaamheid. Het modelbestek werd gisteren overhandigd aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Vandaag praat de Tweede Kamer over zorgvervoer. Betrokkenen verwachten dat het ministerie van VWS overheden binnenkort verplicht een reële prijs voor WMO-vervoer te hanteren. Wat 'reëel' betekent, is nog niet bekend.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties