Schietende agenten gaan volledig vrijuit

Leeuwarden - Twee agenten die op 6 juli 2013 op een auto hebben geschoten tijdens een wilde achtervolging tussen Leeuwarden en Tytsjerk zijn gistermiddag vrijgesproken voor poging tot doodslag in vereniging. Van een derde agent is een poging tot doodslag wel bewezen, maar hij is ontslagen van rechtsvervolging omdat hij handelde uit noodweer. Zo luidt de uitspraak van de rechtbank.

De 33-jarige hoofdagent die volgens de rechtbank handelde uit noodweer behoorde in de bewuste nacht tot één van de vijf agenten die met hun dienstwapen schoten op het voertuig van een dertigjarige Schalsumer en zijn broer. De Schalsumer probeerde met een lekgeschoten rechterachterband en klemgereden tussen drie politievoertuigen nog spinnend te ontkomen, nadat hij eerder in Leeuwarden al twee agenten, een voetganger en een fietser bijna had aangereden.

De hoofdagent had verklaard vijf keer laag op het portier van de bestuurderszijde te hebben geschoten, de andere agenten verklaarden alleen op de wielen te hebben gevuurd.

De Schalsumer, die in november 2015 tot twee jaar cel is veroordeeld, en zijn broer bleven ongedeerd. De kans dat de bestuurder geraakt zou worden en komen te overlijden was aanmerkelijk, stelde de rechtbank. Er was volgens de rechtbank echter sprake van noodweer. ,,De bestuurder probeerde kennelijk tegen elke prijs aan de politie te ontkomen. Er was geen enkel teken dat hij zich wilde overgeven", sprak rechtbankvoorzitter Irene Dölle. ,,Voor de agent was er geen mogelijkheid zich aan de situatie te onttrekken. Een agent moet handelend optreden en niet bij de situatie weglopen."

Vrijspraak

De beide andere politiemannen werden vrijgesproken. Een andere 33-jarige hoofdagent had zijn dertigjarige bijrijder, een stagiair, tijdens de achtervolging opdracht gegeven op de rechterachterband te schieten van de auto van de Schalsumer, die in eerste instantie verdacht werd van tanken zonder betalen. Ten minste een van zijn vijf schoten trof doel.

Volgens de rechtbank is er in zijn algemeenheid een niet te verwaarlozen kans dat iemand komt te overlijden als op zijn voertuig wordt geschoten of als diens auto door een lekgeschoten band over de kop slaat. Maar in dit geval is er volgens de rechtbank geen sprake van dat de agenten door hun handelen het leven van de bestuurder of zijn bijrijder in gevaar hebben gebracht. Er werd geschoten op een verlaten, brede weg met gescheiden rijbanen, en geen bebouwing langs de kant. Bovendien schoot de aspirant-agent, die gecertificeerd en goed getraind was, van dichtbij. De rechtbank baseert zich hierbij op de verklaringen van drie verbalisanten.

De agenten, van wie een op Valentijnsdag een roos had meegenomen voor de rechtbankvoorzitter, reageerden opgetogen. Ze bedankten de rechter, de griffier en de officier van justitie met een handdruk.

Tijdens de rechtszitting enkele weken geleden zei het Openbaar Ministerie agenten voortaan af te raden om te schieten op rijdende auto’s. Het achtervolgingsbeleid en gebruik van vuurwapens daarbij is aangescherpt naar aanleiding van de wilde achtervolging. Officier van justitie Henk Super zei tijdens die zitting dat schieten op rijdende auto’s grote risico’s met zich mee brengt en zelden het effect heeft dat het voertuig tot stoppen wordt gebracht. Inmiddels zijn er interne richtlijnen opgesteld en wordt er in de training van het interne bijstandsteam extra aandacht aan geschonken, zei hij. In de zaak tegen de drie agenten vond Super de schoten echter gelegitimeerd.

