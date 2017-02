Regio woensdag, 15 februari 2017

Verbetering van treinschema gaat niet door Leeuwarden - De slechte verdeling over het uur van de stoptrein van Leeuwarden naar Meppel wordt toch niet aangepast. Treinmaatschappij NS laat de huidige dienstregeling in stand. Een verandering zou de overstapmogelijkheden te veel beperken. Tussen Leeuwarden en Meppel rijden momenteel twee stoptreinen per uur. Sinds december rijden deze twaalf minuten na elkaar. Daardoor moeten reizigers voor Grou, Akkrum en Wolvega 48 minuten wachten op de volgende trein, als zij de tweede trein missen. Reizigersorganisatie Rocov Fryslân sprak eerder van een ,,ongekend" slechte dienstregeling. De NS, spoorbeheerder ProRail en de provincie Fryslân wilden de dienstregeling deze maand verbeteren, bij de eerste landelijke wijziging. Gedeputeerde Johannes Kramer sprak in november van een ,,ynspanningsôfspraak" tussen de partijen. Deze week heeft de NS de wijzigingen gepubliceerd en de stoptrein staat daar niet tussen. NS-woordvoerder Anita Boonstra zegt desgevraagd dat een aanpassing van de dienstregeling wel is onderzocht. ,,Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat dat geen oplossing is. Het zou wel beter zijn voor reizigers voor Grou, Akkrum en Wolvega, maar dan zouden aansluitingen in Meppel en Leeuwarden verloren gaan. En daarmee dupeer je nog meer andere reizigers." Aanpassing van de dienstregeling van al die andere treinen is volgens Boonstra op dit moment geen optie. De dienstregeling wordt nu pas aangepast bij de eerstvolgende grote landelijke wijziging, in december. De provincie legt zich daarbij neer, zegt woordvoerder Jan Arendz, ook omdat dan de extra sneltrein naar Zwolle gaat rijden. ,,Er is een gedegen onderzoek gedaan. We nemen nu genoegen met een iets minder goede oplossing, ook met het oog op de verbetering in december."

