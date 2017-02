Economie woensdag, 15 februari 2017

Komende jaren nog geen verplichte weidegang

Den Haag - De melkveehouderij in Nederland heeft de komende jaren zelf de regie in handen om een verplichte weidegang te voorkomen. Dat is de uitkomst van een motie die gisteren in de Tweede Kamer is aangenomen.

Een meerderheid van de Kamer wil dat in 2020 minimaal 80 procent van de koeien weidegang heeft, minimaal zes uur per dag en 120 dagen per jaar. In de afgelopen jaren lag dat percentage net rond de 70 procent of daar onder. Wanneer het de sector niet lukt om in 2020 minimaal 80 procent van de koeien weidegang te bieden, moet de staatssecretaris volgens een meerderheid in de Tweede Kamer zorgen voor mogelijkheden om voldoende weidegang te realiseren.

De motie waarover gisteren is gestemd, is ingediend door de SP, D66 en Groenlinks. Onder andere het CDA, de VVD, CU en SGP stemden tegen het voorstel maar haalden geen meerderheid.

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft tijdens het debat over een mogelijk verplichte weidegang al laten weten dat hij niet voor een verplichte weidegang van de melkveestapel is. Hoe hij dan invulling aan de motie zal geven is nog niet bekend.

